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Укр / Рус

Из-за взрыва в Ливерпуле задержан четвертый подозреваемый, полиция говорит о теракте

Понедельник, 15 ноября 2021, 13:39

Британская полиция объявила, что воскресный взрыв возле больницы Ливерпуля был террористическим инцидентом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Детективы задержали четвертого мужчину из-за взрыва, в результате которого погиб пассажир такси.

Полиция предполагает, что именно этот пассажир взял в автомобиль взорвавшееся самодельное взрывное устройство, когда такси подъехало возле приемной Ливерпульской женской больницы.

Обыск провели по двум адресам и по одному из них обнаружили "значимые вещи".

Мотивы инцидента "непонятны", сообщили в полиции.

Водителя такси, спасшегося от взрыва автомобиля, зовут Дэвид Перри. Его выписали из больницы, он поправляется дома.

Правоохранители ранее сообщили, что троих мужчин – 29, 26 и 21 лет – задержали в районе города Кенсингтон поздно в воскресенье.

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Великобритания терроризм инциденты
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