В Європарламенті вимагають пояснень від США через відмову у візі євродепутату

Президент Європарламенту Девід Сассолі зажадав від тимчасового посла США в Брюсселі "чітких пояснень", чому євродепутату від Греції було відмовлено у візі до США.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Грецький євродепутат Стеліос Кулоглу, член європейської Лівої групи, не отримував візи для поїздок до США навіть для місій, які були частиною його парламентської діяльності, з того часу як був обраний у 2014 році.

Останній інцидент стався кілька тижнів тому, коли йому відмовили у візі для поїздки на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку.

"Повністю поважаючи процедуру видачі віз у США, від імені Європейського парламенту я прошу, щоб пан Кулоглу отримав чітке пояснення щодо рішень не надавати йому візу", – написав Сассолі в листі.

Сассолі підкреслив, що це необхідно для збереження довіри та виключення враження, що "це могла бути його робота як журналіста, яка є першопричиною неодноразових відмов у його заявах на візу".

"Ситуація, коли обраному європейському представнику не надається віза США, є сумною", – підсумував Сассолі.

Кулоглу у коментарів виданню сказав, що не знає, чому йому відмовили у візі до США.

"Я знаю, що в моїй шафі немає жодного скелета, і відмова у візі, ймовірно, є помстою через моє журналістське минуле. Я також знаю, що влада США поскаржилася грецькій владі на кілька документальних фільмів, які я зняв у минулому", - додав Кулоглу.