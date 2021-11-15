В Европарламенте требуют объяснений от США из-за отказа в визе евродепутату

Президент Европарламента Дэвид Сассоли потребовал от временного посла США в Брюсселе "четких объяснений", почему евродепутату от Греции было отказано в визе в США.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Греческий евродепутат Стелиос Кулоглу, член европейской Левой группы, не получал визы для поездок в США даже для миссий, которые являлись частью его парламентской деятельности, с тех пор как был избран в 2014 году.

Последний инцидент произошел несколько недель назад, когда ему было отказано в визе для поездки на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

"Полностью уважая процедуру выдачи виз в США, от имени Европейского парламента я прошу, чтобы господин Кулоглу получил четкое объяснение решений не предоставлять ему визу", – написал Сассоли в письме.

Сассоли подчеркнул, что это необходимо для сохранения доверия и исключения впечатления, что "это могла быть его работа как журналиста, которая является причиной неоднократных отказов в его заявлениях на визу".

"Ситуация, когда избранному европейскому представителю не предоставляется виза США, печальна", – подытожил Сассоли.

Кулоглу в комментариях изданию сказал, что не знает, почему ему отказали в визе в США.

"Я знаю, что в моем шкафу нет ни одного скелета, и отказ в визе, вероятно, месть из-за моего журналистского прошлого. Я также знаю, что власти США пожаловались греческим властям на несколько документальных фильмов, которые я снял в прошлом", - добавил Кулоглу.