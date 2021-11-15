У Нідерландах максимум заражень з початку пандемії

Кількість позитивних тестів на коронавірус, виявлених за добу у Нідерландах, склала понад 19 200.

Про це заявив голова Національного координаційного центру розподілу пацієнтів (LCPS) Ернст Койперс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

Це найвища кількість інфекцій з початку пандемії коронавірусу в Нідерландах. Як зазначається, сьогоднішні цифри надзвичайно високі через несправність систем в останні дні. Крім того, у перші місяці коронакризи рівень тестування був незрівнянно нижчим.

Койперс також оголосив, що зараз у голландських лікарнях перебуває 1985 пацієнтів з коронавірусом. Це на 122 більше, ніж учора. У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 380 осіб, на 3 більше, ніж учора.

"Навантаження на систему лікарень продовжує рости", - сказав Койперс, який в той же час відзначає "сильний послаблюючий ефект вакцинації".

Підвищений тиск на лікарні має наслідки, сказав Койперс депутатам нижньої палати парламенту : у 31 з 71 голландської лікарні наразі неможливо надати всю заплановану допомогу. Лише 15 лікарень надають додаткову допомогу, яку довелося відкласти раніше через коронавірус. Минулого тижня таких лікарень була 21.