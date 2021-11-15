В Нидерландах максимум заражений с начала пандемии

Количество положительных тестов на коронавирус, полученных за сутки в Нидерландах, составило более 19 200.

Об этом заявил глава Национального координационного центра распределения пациентов (LCPS) Эрнст Койперс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

Это самое высокое количество инфекций с начала пандемии коронавируса в Нидерландах. Как отмечается, сегодняшние цифры чрезвычайно высоки из-за неисправности систем в последние дни. Кроме того, в первые месяцы коронакризиса уровень тестирования был несравнимо ниже.

Койперс также объявил, что в настоящее время в голландских больницах находится 1985 пациентов с коронавирусом. Это на 122 больше, чем вчера. В отделениях интенсивной терапии находится 380 человек, на 3 больше, чем вчера.

"Нагрузка на систему больниц продолжает расти", - сказал Койперс, в то же время отмечающий "сильный послабляющий эффект вакцинации".

Усиленное давление на больницы имеет последствия, сказал Койперс депутатам нижней палаты парламента: в 31 из 71 голландской больницы пока невозможно предоставить всю запланированную помощь. Только 15 больниц оказывают дополнительную помощь, которую пришлось отложить раньше из-за коронавируса. На прошлой неделе таких больниц было 21.