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Україна, Молдова і Грузія в грудні представлять ЄС стратегічне бачення подальшої взаємодії

Понеділок, 15 листопада 2021, 16:16

Україна, Грузія та Молдова на саміті "Східного партнерства" в грудні представлять стратегічне бачення подальшої взаємодії з ЄС на основі принципу диференціації.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з грузинським і молдовським колегами у форматі "Асоційованого тріо".

Глави української, грузинської та молдовської дипломатії обговорили підготовку до саміту "Східного партнерства" 15 грудня. 

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"Україна, Грузія та Молдова виступають за трансформацію "Східного партнерства" в дієвий інструмент європейської інтеграції. На саміті в грудні ми представимо стратегічне бачення подальшої взаємодії з ЄС на основі принципу диференціації: хто робить і прагне більшого, має отримувати більше", - заявив Дмитро Кулеба. 

Міністр наголосив, що пришвидшення євроінтеграції зміцнить безпеку країн "Асоційованого тріо" та Євросоюзу загалом. 

Окремою темою зустрічі стали спільні проєкти "Асоційованого тріо" в рамках економічного та інвестиційного плану для "Східного партнерства".

Раніше Кулеба заявив, що в історії існування формату ЄС "Східного партнерства" настав вирішальний момент, і озвучив три очікування України від подальшого функціонування формату. 

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента хочуть додатково до декларації саміту "Східного партнерства" підготувати окрему заяву "Асоційованого тріо".

Читайте докладніше:"Розділене тріо: як Молдова, Грузія та Україна шукають свої шляхи для зближення з ЄС".

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Східне партнерство Кулеба Молдова Грузія
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