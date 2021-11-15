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Украина, Молдова и Грузия в декабре представят ЕС стратегическое видение дальнейшего взаимодействия

Понедельник, 15 ноября 2021, 16:16

Украина, Грузия и Молдова на саммите "Восточного партнерства" в декабре представят стратегическое видение дальнейшего взаимодействия с ЕС на основе принципа дифференциации.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с грузинским и молдавским коллегами в формате "Ассоциированного трио".

Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства" 15 декабря.

"Украина, Грузия и Молдова выступают за трансформацию "Восточного партнерства" в действенный инструмент европейской интеграции. На саммите в декабре мы представим стратегическое видение дальнейшего взаимодействия с ЕС на основе принципа дифференциации: кто делает и стремится к большему, должен получать больше", - заявил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что ускорение евроинтеграции укрепит безопасность стран "Ассоциированного трио" и Евросоюза в целом.

Отдельной темой встречи стали совместные проекты "Ассоциированного трио" в рамках экономического и инвестиционного плана "Восточного партнерства".

Ранее Кулеба заявил, что в истории существования формата ЕС "Восточного партнерства" наступил решающий момент и озвучил три ожидания Украины от дальнейшего функционирования формата.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента хотят дополнительно к декларации саммита "Восточного партнерства" подготовить отдельное заявление "Ассоциированного трио".

Читайте подробнее: "Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС".

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Восточное партнерство Кулеба Молдова Грузия
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