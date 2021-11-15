В ЄС готові почати роботу над санкціями проти російських найманців групи Вагнера

Європейський Союз у понеділок погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Раніше військова хунта Малі обговорювала питання розміщення російської групи Вагнера в Малі, що, за словами Франції, неприйнятно, оскільки у неї є власні війська в регіоні.

"Є спільна воля вирішити правову базу для санкцій, які будуть введені проти групи Вагнера", - сказав Жан-Ів Ле Дріан журналістам на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, на якій обговорювалося Малі.

Ле Дріан сказав, що санкції також можуть бути накладені на будь-які компанії, які співпрацюють з групою Вагнера.

Французькі чиновники кажуть, що хунта звертається до групи Вагнера в рамках зусиль утриматися при владі після перехідного періоду, який має завершитися після президентських і парламентських виборів 27 лютого.

Відносини між Францією та її колишньою колонією погіршилися через Вагнера, і з того часу, як Париж заявив у червні, що змінить свою антитерористичну місію в регіоні.

Прем'єр-міністр Малі звинуватив Париж у тому, що він покинув Бамако напризволяще.

Понад десяток людей, пов’язаних із групою Вагнера, раніше повідомили Reuters, що вони виконували таємні бойові завдання від імені Кремля в Україні, Лівії та Сирії.