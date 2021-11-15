В ЕС готовы начать работу над санкциями против российских наемников группы Вагнера

Европейский Союз в понедельник согласился разработать основу возможных санкций против российских наемников, которые могут быть направлены в регион Сахель в Западной Африке.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ранее военная хунта Мали обсуждала вопрос размещения российской группы Вагнера в Мали, что, по словам Франции, неприемлемо, поскольку у нее есть собственные войска в регионе.

"Есть общая воля решить правовую базу для санкций, которые будут введены против группы Вагнера", – сказал Жан-Ив Ле Дриан журналистам на полях встречи министров иностранных дел ЕС, на которой обсуждалось Мали.

Ле Дриан сказал, что санкции также могут быть наложены на любые компании, сотрудничающие с группой Вагнера.

Французские чиновники говорят, что хунта обращается к группе Вагнера в рамках усилий удержаться у власти после переходного периода, который должен завершиться после президентских и парламентских выборов 27 февраля.

Отношения между Францией и ее бывшей колонией ухудшились из-за Вагнера, и с тех пор как Париж заявил в июне, что изменит свою антитеррористическую миссию в регионе.

Премьер-министр Мали обвинил Париж в том, что он покинул Бамако на произвол судьбы.

Более десятка человек, связанных с группой Вагнера, ранее сообщили Reuters, что они выполняли тайные боевые задания от имени Кремля в Украине, Ливии и Сирии.