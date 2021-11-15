У Греції на тлі спалаху COVID-19 протестували працівники державних лікарень

Грецькі працівники сфери громадського здоров’я протестували в Афінах проти існуючої системи оплати праці та умов праці на тлі сплеску захворюваності на COVID-19.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Reuters.

Протестувальники стверджують, що їм недостатньо платять, вони перевантажені, а лікарням бракує персоналу. Вони закликали наймати більше працівників, щоб уряд включив їх до переліку небезпечних професій, які отримують пільги за небезпеку, а також щоб приватним лікарям наказали допомагати у боротьбі з пандемією.

За їх словами, рішення уряду відсторонити невакцинованих працівників медичної сфери збільшило дефіцит кадрів.

У липні Греція ввела обов’язкову вакцинацію для персоналу будинків престарілих, а у вересні – для медичних працівників.

Лікарні, особливо в Північній Греції, намагаються лікувати всіх пацієнтів, але цього місяця кількість хворих досягла нового рекорду – понад 6000 щодня, а місця в палатах закінчуються.

"Життя пацієнтів у небезпеці, а персонал, який залишився - наче гумки, розтягнені від клініки до клініки, від палати до палати" - сказав президент Федерації працівників державних лікарень Міхаліс Джаннакос.

Минулого тижня влада оголосила про нові заходи, які вимагають від невакцинованих здавати негативні тести для входу в кафе та ресторани, державні служби та банки. Працівникам державного та приватного секторів також тепер потрібно здавати тести двічі на тиждень, щоб потрапити на своє робоче місце.

Уряд намагається уникнути чергового карантину, але, оскільки лише близько 60% населення з 11 мільйонів вакциновано, він розглядає додаткові обмеження.

Лише кожен десятий, який зараз лікується у відділеннях інтенсивної терапії від COVID-19, повністю вакцинований, заявив у понеділок речник уряду Янніс Ойконому.

Одинадцять приватних клінік зголосилися надати приміщення для пацієнтів з COVID, сказав він, додавши, що уряд попросив приватних лікарів запропонувати свої послуги і може наказати їм це зробити, якщо буде необхідно.