Король Іспанії вперше проїхався міським автобусом у Мадриді

Король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція проїхали у громадському автобусі в Мадриді під час заходу, присвяченого 75-річчю міської транспортної компанії EMT.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Попутників-пасажирів чекав сюрприз, коли пара сіла в автобус із зупинки у центрі міста.

▶️Algunos usuarios de la línea 001 de autobús en Madrid hoy han compartido viaje con los Reyes.



Así han marcado el inicio del 75º aniversario @EMTmadrid, que conmemorará su contribución, desde 1947, a la movilidad de superficie de la ciudad.

➡️https://t.co/4Rwx3581XL pic.twitter.com/JxWc9ePXp7 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 15, 2021

Для Феліпе подорож на громадському автобусі була першою в історії, в той час як для його дружини Летиції, яка навчалася в університеті в Мадриді, цей досвід був менш незвичайним.

Король сказав, що він був "приємно здивований" послугою – поїздкою на 100% електричному автобусі.

Поряд із членами королівської родини у поїздці були мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда та міністр транспорту Ракель Санчес.

Востаннє Феліпе бачили у громадському транспорті у 2018 році, коли він їхав у метро на честь його 100-річчя.