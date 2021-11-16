Король Іспанії вперше проїхався міським автобусом у Мадриді
Вівторок, 16 листопада 2021, 13:32
Король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція проїхали у громадському автобусі в Мадриді під час заходу, присвяченого 75-річчю міської транспортної компанії EMT.
Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".
Попутників-пасажирів чекав сюрприз, коли пара сіла в автобус із зупинки у центрі міста.
▶️Algunos usuarios de la línea 001 de autobús en Madrid hoy han compartido viaje con los Reyes.— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 15, 2021
Así han marcado el inicio del 75º aniversario @EMTmadrid, que conmemorará su contribución, desde 1947, a la movilidad de superficie de la ciudad.
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Для Феліпе подорож на громадському автобусі була першою в історії, в той час як для його дружини Летиції, яка навчалася в університеті в Мадриді, цей досвід був менш незвичайним.
Король сказав, що він був "приємно здивований" послугою – поїздкою на 100% електричному автобусі.
Поряд із членами королівської родини у поїздці були мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда та міністр транспорту Ракель Санчес.
Востаннє Феліпе бачили у громадському транспорті у 2018 році, коли він їхав у метро на честь його 100-річчя.