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Король Іспанії вперше проїхався міським автобусом у Мадриді

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Вівторок, 16 листопада 2021, 13:32

Король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція проїхали у громадському автобусі в Мадриді під час заходу, присвяченого 75-річчю міської транспортної компанії EMT.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Попутників-пасажирів чекав сюрприз, коли пара сіла в автобус із зупинки у центрі міста.

Для Феліпе подорож на громадському автобусі була першою в історії, в той час як для його дружини Летиції, яка навчалася в університеті в Мадриді, цей досвід був менш незвичайним.

Король сказав, що він був "приємно здивований" послугою – поїздкою на 100% електричному автобусі.

Поряд із членами королівської родини у поїздці були мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда та міністр транспорту Ракель Санчес.

Востаннє Феліпе бачили у громадському транспорті у 2018 році, коли він їхав у метро на честь його 100-річчя.

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