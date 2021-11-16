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Король Испании впервые проехался по городскому автобусу в Мадриде

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Вторник, 16 ноября 2021, 13:32

Король Испании Фелипе VI и королева Летиция проехали в общественном автобусе в Мадриде во время мероприятия, посвященного 75-летию городской транспортной компании EMT.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Попутчиков-пассажиров ждал сюрприз, когда пара села в автобус на остановке в центре города.

Для Фелипе путешествие на общественном автобусе было первым в истории, в то время как для его жены Летиции, обучавшейся в университете в Мадриде, этот опыт был менее необычным.

Король сказал, что он был "приятно удивлен" услугой – поездкой на 100% электрическом автобусе.

Наряду с членами королевской семьи в поездке находились мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда и министр транспорта Ракель Санчес.

Последний раз Фелипе видели в общественном транспорте в 2018 году, когда он ехал в метро в честь его 100-летия.

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