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Глава Євроради закликав Вірменію і Азербайджан до деескалації

Вівторок, 16 листопада 2021, 16:55

Глава Євроради Шарль Мішель у розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном закликав до термінової деескалації та припинення вогню.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У світлі останніх подій поговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Я закликав до термінової деескалації та повного припинення вогню. Ситуація в регіоні складна – ЄС прагне працювати з партнерами для подолання напруженості заради процвітання та стабільності Південного Кавказу", - написав Мішель у Twitter.

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан заявили про загострення ситуації на спірній території, звинувативши одне одного в провокації.

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Вірменія Азербайджан
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