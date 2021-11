Глава Євроради закликав Вірменію і Азербайджан до деескалації

Глава Євроради Шарль Мішель у розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном закликав до термінової деескалації та припинення вогню.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У світлі останніх подій поговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Я закликав до термінової деескалації та повного припинення вогню. Ситуація в регіоні складна – ЄС прагне працювати з партнерами для подолання напруженості заради процвітання та стабільності Південного Кавказу", - написав Мішель у Twitter.

