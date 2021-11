Глава Евросовета призвал Армению и Азербайджан к деэскалации

Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном призвал к срочной деэскалации и прекращению огня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В свете последних событий поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я призвал к срочной деэскалации и полному прекращению огня. Ситуация в регионе сложная - ЕС стремится работать с партнерами для преодоления напряженности ради процветания и стабильности Южного Кавказа", - написал Мишель в Twitter.

With @azpresident and @NikolPashinyan discussion in light of today’s developments.



Call for urgent de-escalation and full ceasefire.



Challenging situation in region - EU is committed to work with partners to overcome tensions for a prosperous and stable South Caucasus.