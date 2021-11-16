У Європарламенті вимагають заморозити кошти ЄС на відновлення Польщі після пандемії

Основні політичні групи в Європарламенті спільно звернулися до Європейської комісії з вимогою заморозити мільярди євро на відновлення Польщі, поки Варшава не стане поважати верховенство права і примат права ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Reuters.

У листі правоцентристська Народна партія, соціалісти, ліберальні Renew Europe, Зелені та Об’єднані ліві заявили, що націоналістичному уряду Польщі не можна довіряти у плані виконання зобов’язань, які приходять із коштами ЄС.

П’ять політичних груп становлять понад три чверті депутатів у Європарламенті. Єдиними групами, які не підписали листа, були ультраправі та євроскептичні блоки.

"Ми вимагаємо, щоб Єврокомісія, як охоронець договорів, утрималася від схвалення плану відновлення Польщі до тих пір, поки не будуть виконані всі умови, передбачені Регламентом щодо відновлення та стійкості", – йдеться у листі п’яти парламентських груп.

З тих пір, як польська консервативна партія "Право і справедливість" прийшла до влади наприкінці 2015 року, Варшава сперечається з Євросоюзом щодо змін, внесених до її правової системи, які, за словами інституцій ЄС, порушують незалежність судів.

Комісія подала на Польщу до суду і виграла, але Конституційний трибунал Польщі, в якому домінують представники правлячої партії, постановив, що польські закони можуть мати перевагу над законами ЄС. Представники ЄС кажуть, що це підриває правову основу Європейського Союзу.

На кону – 23,9 мільярда євро грантів і 12,1 мільярда дешевих позик із фонду відновлення ЄС, які Варшава могла б отримати для відновлення економіки після пандемії COVID-19.

Але щоб отримати гроші, вона повинна відповідати кільком критеріям, зокрема поважати верховенство права. Лист Європарламенту створить додатковий політичний тиск на Єврокомісію, щоб вона не виділяла кошти, поки Польща не поступиться у суперечці.