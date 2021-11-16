В Европарламенте требуют заморозить средства ЕС на восстановление Польши после пандемии

Основные политические группы в Европарламенте совместно обратились в Европейскую комиссию с требованием заморозить миллиарды евро на восстановление Польши, пока Варшава не станет уважать верховенство права и примат права ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Reuters.

В письме правоцентристская Народная партия, социалисты, либеральные Renew Europe, Зеленые и Объединенные левые заявили, что националистическому правительству Польши нельзя доверять в плане выполнения обязательств, приходящих со средствами ЕС.

Пять политических групп составляют более трех четвертей депутатов в Европарламенте. Единственными группами, не подписавшими письмо, были ультраправые и евроскептические блоки.

"Мы требуем, чтобы Еврокомиссия, как охранник договоров, воздержалась от одобрения плана восстановления Польши до тех пор, пока не будут выполнены все условия, предусмотренные Регламентом по восстановлению и устойчивости", - говорится в письме пяти парламентских групп.

С тех пор, как польская консервативная партия "Право и справедливость" пришла к власти в конце 2015 года, Варшава спорит с Евросоюзом по поводу изменений, внесенных в ее правовую систему, которые, по словам институтов ЕС, нарушают независимость судов.

Комиссия подала в Польшу в суд и выиграла, но Конституционный трибунал Польши, в котором доминируют представители правящей партии, постановил, что польские законы могут иметь преимущество над законами ЕС. Представители ЕС говорят, что это подрывает правовую основу Европейского Союза.

На кону – 23,9 миллиарда евро грантов и 12,1 миллиарда дешевых ссуд из фонда восстановления ЕС, которые Варшава могла бы получить для восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Но чтобы получить деньги, она должна отвечать нескольким критериям, в частности, уважать верховенство права. Письмо Европарламента создаст дополнительное политическое давление на Еврокомиссию, чтобы она не выделяла средства, пока Польша не уступит в споре.