Армения заявила о перемирии с Азербайджаном благодаря посредничеству РФ

Минобороны Армении заявило о перемирии с азербайджанской стороной после возобновления столкновений между сторонами, которого удалось достичь при посредничестве России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление армянского министерства.

Пресс-служба Министерства обороны Армении заявила, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18:30 огонь на восточных границах Армении прекращен, и ситуация стабилизировалась.

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Ранее Минобороны страны сообщило, что у армянской стороны есть потери, не указав точного числа. Речь шла о по крайней мере об одном погибшем, число раненых уточнялось.

Ереван заявил о 12 пленных военнослужащих.

В Министерстве обороны России заявили, что Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу, и стороны подсчитывают потери.

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Во вторник 16 ноября Министерство обороны Армении сообщило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападение на армянские позиции в восточном направлении.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

Глава Евросовета Шарль Мишель провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном и призвал к срочной деэскалации и прекращению огня.