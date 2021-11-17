Меркель після відходу з посади канцлера матиме офіс із 9 держпрацівниками
Канцлер Німеччини Ангела Меркель після звільнення з посади хоче зберегти офіс із дев'ятьма співробітниками, робота яких оплачуватиметься з бюджету.
Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".
Канцелярія подала запит до Бундестагу, в якому просить призначити Меркель офіс-менеджера, заступника офіс-менеджера, двох помічників-фахівців, трьох клерків та двох водіїв.
Обґрунтовуючи запит, у документі, поданому комісії Бундестагу, йдеться про те, що Меркель продовжить "виконувати завдання на користь країни" після того, як закінчить своє 16-річне перебування на посаді.
Для колишніх канцлерів Німеччини характерно мати офіс та співробітників, які фінансуються державою.
У попередника Меркель, Герхарда Шредера, було на два співробітники менше після того, як його термін закінчився в 2005 році.
67-річна Меркель очолює тимчасовий уряд, доки її наступник не буде приведений до присяги.
Нагадаємо, три партії, які працюють над формуванням наступної урядової коаліції Німеччини, досягли прогресу в переговорах і мають на меті представити коаліційну угоду наступного тижня.