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Меркель после ухода с должности канцлера будет иметь офис с 9 госработниками

Среда, 17 ноября 2021, 12:44

Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста хочет сохранить офис с девятью сотрудниками, работа которых будет оплачиваться из бюджета.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

Канцелярия подала запрос в Бундестаг, в котором просит назначить Меркель офис-менеджера, заместителя офис-менеджера, двух помощников-специалистов, трех клерков и двух водителей.

Обосновывая запрос, в документе, поданном комиссии Бундестага, говорится, что Меркель продолжит "выполнять задачи в пользу страны" после того, как закончит свое 16-летнее пребывание в должности.

Для бывших канцлеров Германии характерно иметь офис и сотрудников, финансируемых государством.

У предшественника Меркель, Герхарда Шредера, было на два сотрудника меньше после того, как его срок истек в 2005 году.

67-летняя Меркель возглавляет временное правительство, пока ее преемник не будет приведен к присяге.

Напомним, три партии, работающие над формированием следующей правительственной коалиции Германии, достигли прогресса в переговорах и преследуют цель представить коалиционное соглашение на следующей неделе.

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Меркель
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