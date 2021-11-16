У Німеччині наступного тижня планують представити коаліційну угоду

Три партії, які працюють над формуванням наступної урядової коаліції Німеччини, досягли прогресу в переговорах і мають на меті представити коаліційну угоду наступного тижня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Reuters.

Міхаель Келлнер, старший депутат від "Зелених", сказав, що переговорники продовжать свої дискусії цього тижня і наступного, додавши: "Ретельність йде попереду швидкості".

Оптимістичне повідомлення про те, що коаліційна угода от-от буде досягнута, повторили Ларс Клінгбейл, генеральний секретар лівоцентристських соціал-демократів, і Фолькер Вісінг, генеральний секретар "вільних демократів".

Нагадаємо, СДПН, "Зелені" та "вільні демократи" у жовтні почали офіційні перемовини про коаліцію. Вони прагнули, щоб лідер соціал-демократів Олаф Шольц був обраний канцлером на тижні, який починається з 6 грудня.

На початку листопада стало відомо, що коаліційні переговори в Німеччині між соціал-демократами, "зеленими" та Вільними демократами йдуть повільніше через кліматичну політику, і три сторони сперечаються про те, наскільки далекосяжними мають бути їхні плани.

"Зелені" хочуть перенести дату припинення використання вугілля в Німеччині з 2038 року та припинити продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року. Вони також хочуть створити міністерство з клімату, яке матиме право накласти вето на будь-яке рішення уряду для забезпечення відповідності політиці Паризької кліматичної угоди.

Вільні демократи проти такого вето, а також будь-яких заборон на автомобілі. Сторони також розділилися щодо ціноутворення на викиди вуглецю, при цьому "зелені" обережно ставляться до планів ЄС щодо розширення системи торгівлі викидами.