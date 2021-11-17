Які підводні камені містить реформа СБУ

До кінця року Верховна рада планує розглянути закон №3196-д про реформу Служби безпеки України.

До документа, який пропонують схвалити Раді, є чимало зауважень. Принаймні ключові з них необхідно врахувати, якщо Україна прагне провести справжню реформу.

Про найважливіші зауваження, які необхідно втілити, щоби реформа СБУ стала досягненням для України, читайте в статті народної депутатки України Олександри Устінової П'ять проблем закону про СБУ: що треба змінити, щоби не знищити реформу.

Закон має розпочати перетворення радянського КДБ на сучасну спецслужбу, тобто зробити те, на що не міг зважитися ніхто за 30 років незалежності України. І справді: за цей час реформували та реорганізовували суди, поліцію, генеральну прокуратуру, а СБУ як була старим КДБ, так і лишилася ним і досі.

Головна проблема реформи в запропонованому вигляді – це формальна переатестація замість очищення спецслужби від недоброчесних співробітників. Натомість нам пропонують абсолютно втаємничену та неврегульовану процедуру, на яку величезний вплив матиме сама ж СБУ, хоча формально атестацію проводитимуть комісії у складі представників суб’єктів розвідувальної спільноти і парламентського комітету.

Запропонована для ухвалення "на швидку руку" реформа призведе до збереження не лише старих кадрів, а й корупційних підрозділів. Наприклад, у Службі залишається економічна контррозвідка, яка найбільше "доїть" бізнес. Президент під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв її ліквідувати, але на практиці її просто переназвуть на "департамент захисту об'єктів критичної інфраструктури".

У законопроєкту, що є нині у ВР, є два основних досягнення: часткова демілітаризація СБУ, тобто позбавлення працівників військових звань, та ліквідація функції слідства. По-перше, такі нововведення передбачаються аж через понад три роки, з 2025-го, а по-друге, це наразі лише декларативна обіцянка.

За цей час мають відбутися парламентські вибори і новий парламент може їх не підтримати. Саме тому функція слідства має бути ліквідована за час першого терміну Зеленського та каденції чинного парламенту.

А ще СБУ матиме можливість впливати на набори суддів та прокурорів, а також "відряджати співробітників або ж офіцерів діючого резерву" на державні підприємства чи установи і, нібито, під прикриттям збирати потрібну секретну інформацію та протидіяти загрозам. Офіцери, яких надсилають по держструктурах – це дуже часто "смотрящі", які сидять на ключових потоках.

Більше про зауваження до реформи СБУ, які вкрай необхідно врахувати, читайте в матеріалі Олександри Устінової П'ять проблем закону про СБУ: що треба змінити, щоби не знищити реформу.