Какие подводные камни содержатся в реформе СБУ

До конца года Верховная рада планирует рассмотреть закон №3196-д о реформе Службы безопасности Украины.

К документу, который предлагается одобрить Раде, есть немало замечаний. По крайней мере, ключевые из них необходимо учесть, если Украина стремится провести настоящую реформу.

О важнейших замечаниях, которые необходимо воплотить, чтобы реформа СБУ стала достижением для Украины, читайте в статье народного депутата Украины Александры Устиновой Пять проблем закона о СБУ: что нужно изменить, чтобы не уничтожить реформу.

Закон должен начать превращение советского КГБ в современную спецслужбу, то есть сделать то, на что не мог решиться никто за 30 лет независимости Украины. И действительно: за это время реформировали и реорганизовывали суды, полицию, генеральную прокуратуру, а СБУ как была старым КГБ, так и осталась им до сих пор.

Главная проблема реформы в предложенном виде – это формальная переаттестация вместо очищения спецслужбы от недобросовестных сотрудников. В то же время нам предлагают абсолютно секретную и неурегулированную процедуру, на которую огромное влияние будет иметь сама СБУ, хотя формально аттестацию будут проводить комиссии в составе представителей субъектов разведывательного сообщества и парламентского комитета.

Предложенная для принятия "на скорую руку" реформа приведет к сохранению не только старых кадров, но и коррупционных подразделений. Например, в Службе остается экономическая контрразведка, которая больше "доит" бизнес. Президент во время своей предвыборной кампании обещал ее ликвидировать, но на практике ее просто переименуют в "департамент защиты объектов критической инфраструктуры".

У законопроекта, который сейчас лежит в ВР, есть два основных достижения: частичная демилитаризация СБУ, то есть лишение работников воинских званий, и ликвидация функции следствия. Во-первых, такие нововведения предусматриваются спустя более трех лет, с 2025-го, а во-вторых, это только декларативное обещание.

За это время должны пройти парламентские выборы и новый парламент может их не поддержать. Поэтому функция следствия должна быть ликвидирована за время первого срока Зеленского и каденции действующего парламента.

А еще у СБУ будет возможность влиять на набор судей и прокуроров, а также "командировать сотрудников или офицеров действующего резерва" на государственные предприятия или учреждения и якобы под прикрытием собирать нужную секретную информацию и противодействовать угрозам. Офицеры, рассылаемые по госструктурам – это очень часто "смотрящие", сидящие на ключевых потоках.

Больше о замечаниях к реформе СБУ, которые необходимо учесть, читайте в материале Александры Устиновой Пять проблем закона о СБУ: что нужно изменить, чтобы не уничтожить реформу.