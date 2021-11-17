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У Польщі повідомили про рекорди заражень і смертності четвертої хвилі COVID-19

Середа, 17 листопада 2021, 14:52

У Польщі протягом останньої доби зафіксували 24239 нових випадків коронавірусу – це найбільше за час четвертої хвилі пандемії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Також за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 463 особи – це теж є максимумом за час четвертої хвилі.

В лікарнях Польщі перебувають понад 15 тисяч хворих з коронавірусом, в тому числі понад 1300 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Тиждень тому у Польщі налічували більше 11 тисяч госпіталізованих із коронавірусом. Таким чином кількість госпіталізації у Польщі у порівнянні з минулим тижнем зросла на 30%.

З початку пандемії в Польщі зафіксовано 3 254 875 випадків зараження та 79 624 смертельних випадків через COVID-19.

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