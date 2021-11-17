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Укр / Рус

В Польше сообщили о рекордах заражений и смертности четвертой волны COVID-19

Среда, 17 ноября 2021, 14:52

В Польше за последние сутки зафиксировали 24 239 новых случаев коронавируса – это больше всего за время четвертой волны пандемии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Также за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 463 человека – это тоже максимум за время четвертой волны.

В больницах Польши находятся более 15 тысяч больных с коронавирусом, в том числе более 1300 – в отделениях интенсивной терапии.

Неделю назад в Польше насчитывалось более 11 тысяч госпитализированных с коронавирусом. Таким образом, количество госпитализации в Польше по сравнению с прошлой неделей выросло на 30%.

С начала пандемии в Польше зафиксировано 3 254 875 случаев заражения и 79 624 смертельных исхода из-за COVID-19.

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