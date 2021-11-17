Швейцарія дозволить одностатеві шлюби з липня 2022 року

Одностатеві пари зможуть одружуватися у Швейцарії з 1 липня наступного року, заявив уряд, оприлюднивши результати референдуму з цього питання у вересні.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Виборці схвалили ініціативу "Шлюб для всіх" майже двома третинами голосів, внаслідок чого Швейцарія стала однією з останніх країн Західної Європи, які легалізували одностатеві шлюби.

У рамках двоетапного процесу статус одностатевих пар, які одружилися за кордоном, визнаватиметься з початку січня. Раніше пари розглядалися як зареєстроване партнерство.

Новий закон набуде чинності через шість місяців, що означає, що парам буде дозволено одружуватися або змінити зареєстроване партнерство з 1 липня 2022 року.

В уряді додали, що заява про шлюб може бути подана до цієї дати. Після цієї дати більше не буде дозволено зареєстроване партнерство.

Учасники кампанії очікують, що кілька сотень людей скористаються зміною закону в перший рік набуття ним чинності.

З моменту набуття чинності закону про громадянське партнерство в 2007 році такі пари мали багато з тих же прав, що і їх гетеросексуальні пари.

Однак тепер вони зможуть спільно всиновлювати дітей - а не тільки дітей, вихованих одним з них, - в той час як лесбійські пари зможуть отримати доступ до донорства сперми і запліднення з медичною допомогою.