Швейцария разрешит однополые браки с июля 2022 года

Однополые пары смогут вступать в брак в Швейцарии с 1 июля следующего года, заявило правительство, обнародовав результаты референдума по этому вопросу в сентябре.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Избиратели одобрили инициативу "Брак для всех" почти двумя третями голосов, в результате чего Швейцария стала одной из последних стран Западной Европы, легализовавших однополые браки.

В рамках двухэтапного процесса статус однополых пар, женившихся за границей, будет признаваться с начала января. Раньше пары рассматривались как зарегистрированное партнерство.

Новый закон вступит в силу через шесть месяцев, что означает, что парам будет разрешено жениться или изменить зарегистрированное партнерство с 1 июля 2022 года.

В правительстве добавили, что заявление о браке может быть подано до этой даты. После этой даты больше не будет разрешено зарегистрированное партнерство.

Участники кампании ожидают, что несколько сотен человек воспользуются изменением закона в первый год его вступления в силу.

С момента вступления в силу закона о гражданском партнерстве в 2007 году такие пары обладали многими теми же правами, что и их гетеросексуальные пары.

Однако теперь они смогут совместно усыновлять детей – а не только детей, воспитанных одним из них, – в то время как лесбийские пары смогут получить доступ к донорству спермы и оплодотворению с медицинской помощью.