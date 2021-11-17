Україна домовляється з сімома країнами за межами Європи про визнання її COVID-сертифікатів

Українська сторона домовляється з сімома країнами за межами Європи, популярними серед українців, з метою визнання українських COVID-сертифікатів.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Ми зараз ведемо перемовини ще з сімома країнами, я не буду їх називати, поза межами Європи, про визнання (українських сертифікатів)", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що ці сім країн є насамперед туристичного напрямку.

"Це популярні напрямки серед українців", - сказав Кулеба.

Також він сказав, що в Латинській Америці кілька країн визнають українські сертифікати. Робота щодо збільшення таких країн продовжується.

Нагадаємо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".