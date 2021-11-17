Украина договаривается с семью странами за пределами Европы о признании ее COVID-сертификатов

Украинская сторона договаривается с семью странами за пределами Европы, популярными среди украинцев с целью признания украинских COVID-сертификатов.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Мы сейчас ведем переговоры еще с семью странами, я не буду их называть, вне Европы, о признании (украинских сертификатов)", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что эти семь стран, прежде всего, туристического направления.

"Это популярные направления среди украинцев", - сказал Кулеба.

Также он сказал, что в Латинской Америке несколько стран признают украинские сертификаты. Работа по увеличению таких стран продолжается.

Напомним, Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об исключении Украины из списка ЕС и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".