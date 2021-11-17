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Естонія: Лукашенко хоче від ЄС визнання і скасування санкцій в обмін на припинення міграційної кризи

Середа, 17 листопада 2021, 15:37

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко в обмін на припинення міграційної кризи хоче скасування санкцій та визнання його законно обраним лідером країни.

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ERR.

Лійметс повідомила, що естонське МЗС має попередню інформацію щодо телефонної розмови Лукашенка з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель про те, що Лукашенко поки не хоче, щоб Європейський Союз вводив нові санкції.

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"Він хоче, щоб санкції скасували, щоб його визнали, щоб він міг продовжувати бути главою держави", - сказала Лійметс.

За словами міністра, важливо, щоб те, про що нещодавно домовилися міністри закордонних справ Європейського Союзу, у будь-якому випадку залишалося чинним, а проти Білорусі були введені нові санкції.

"На нашу думку, важливо, щоб Європейський Союз залишався єдиним і впроваджував Білорусь, щоб швидко впровадити нові узгоджені санкції", - сказала вона.

Розмова Меркель з Лукашенком відбулася 15 листопада і стосувалась штучно створеної міграційної кризи на кордонах Білорусі з ЄС. Наскільки відомо, це перша розмова лідера однієї з європейських країн із Лукашенком після президентських виборів у серпні 2020 року, після яких почались мирні протести, на які режим відповів репресіями.

Раніше того ж дня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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