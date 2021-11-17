В Іспанії страйкують металурги, дійшло до сутичок з поліцією

В Іспанії в місті Кадіс другий день поспіль страйкують металурги, які вимагають підвищення зарплат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Робітники вранці на короткий час заблокували деякі дороги, що ведуть до Кадіса. Вони підпалили кілька автомобілів і вступили в сутички з поліцією, яка відповіла гумовими кулями.

Двоє поліцейських під час сутичок отримали легкі поранення.

Хуан Лінарес, провінційний керівник промислового відділу профспілки CCOO, однієї з найбільших в Іспанії, сказав, що не сподівається на швидке вирішення проблеми.

"Ситуація в глухому куті. Немає жодних телефонних дзвінків, жодної ситуації, яка б привела нас до відкритих переговорів", – сказав Лінарес.

Інфляція в Іспанії зросла до найвищого рівня за останні роки через витрати на енергоносії. У жовтні вона становила 5,5%.

Надя Кальвіньйо, віцепрем'єр-міністр і міністр економіки в уряді Іспанії, попросила припинити насильство, щоб можна було укласти угоду.

"Ми повністю поважаємо вимоги працівників і свободу демонстрацій і вираження поглядів, але не можна вести себе насильницьким шляхом у рамках переговорів щодо колективного чи трудового договору", – сказала Кальвіньйо.

Більшість зайнятих у металургійному секторі провінції припадає на суднобудування. Кадіс, місто з населенням 116 000 осіб, розташоване на узбережжі поблизу Гібралтарської протоки, є містом синіх комірців, у якому профспілки мають глибоке коріння.

Робітничі групи закликали до нових демонстрацій у четвер.