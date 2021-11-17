Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Іспанії страйкують металурги, дійшло до сутичок з поліцією

Середа, 17 листопада 2021, 15:53

В Іспанії в місті Кадіс другий день поспіль страйкують металурги, які вимагають підвищення зарплат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Робітники вранці на короткий час заблокували деякі дороги, що ведуть до Кадіса. Вони підпалили кілька автомобілів і вступили в сутички з поліцією, яка відповіла гумовими кулями.

Двоє поліцейських під час сутичок отримали легкі поранення.

Хуан Лінарес, провінційний керівник промислового відділу профспілки CCOO, однієї з найбільших в Іспанії, сказав, що не сподівається на швидке вирішення проблеми.

"Ситуація в глухому куті. Немає жодних телефонних дзвінків, жодної ситуації, яка б привела нас до відкритих переговорів", – сказав Лінарес.

Інфляція в Іспанії зросла до найвищого рівня за останні роки через витрати на енергоносії. У жовтні вона становила 5,5%.

Надя Кальвіньйо, віцепрем'єр-міністр і міністр економіки в уряді Іспанії, попросила припинити насильство, щоб можна було укласти угоду.

"Ми повністю поважаємо вимоги працівників і свободу демонстрацій і вираження поглядів, але не можна вести себе насильницьким шляхом у рамках переговорів щодо колективного чи трудового договору", – сказала Кальвіньйо.

Більшість зайнятих у металургійному секторі провінції припадає на суднобудування. Кадіс, місто з населенням 116 000 осіб, розташоване на узбережжі поблизу Гібралтарської протоки, є містом синіх комірців, у якому профспілки мають глибоке коріння.

Робітничі групи закликали до нових демонстрацій у четвер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua

Статті

П'ять проблем закону про СБУ: що треба змінити, щоби не знищити реформу

Війну з РФ нам не виграти без сильної спецслужби. Але є умова: потрібна справжня реформа, а не чергове замилювання очей.
17 листопада 2021 — Олександра Устінова, для Європейської правди

Не тільки "тисяча Зеленського": як у Європі та у світі платять громадянам за вакцинацію

Ще навесні, коли західні держави почали долати проблему дефіциту вакцин, вони зіткнулися з іншим викликом – опором вакцинації у суспільстві...
16 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда

Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини

Щоби здолати кризу, Польща порушує права людей. Але в іншому разі наслідки кризи можуть бути ще масштабнішими...
16 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда