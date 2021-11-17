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В Испании бастуют металлурги, дошло до столкновений с полицией

Среда, 17 ноября 2021, 15:53

В Испании в городе Кадис второй день подряд бастуют металлурги, требующие повышения зарплат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Рабочие утром на короткое время заблокировали некоторые дороги, ведущие к Кадису. Они подожгли несколько автомобилей и вступили в стычки с полицией, ответившей резиновыми пулями.

Двое полицейских во время столкновений получили легкие ранения.

Хуан Линарес, провинциальный руководитель промышленного отдела профсоюза CCOO, одного из крупнейших в Испании, сказал, что не надеется на скорейшее решение проблемы.

"Ситуация в тупике. Нет никаких телефонных звонков, никакой ситуации, которая бы привела нас к открытым переговорам", – сказал Линарес.

Инфляция в Испании выросла до самого высокого уровня за последние годы из-за затрат на энергоносители. В октябре она составила 5,5%.

Надя Кальвиньо, вице-премьер и министр экономики в правительстве Испании, попросила прекратить насилие, чтобы можно было заключить соглашение.

"Мы полностью уважаем требования работников и свободу демонстраций и выражения взглядов, но нельзя вести себя насильственным путем в рамках переговоров по коллективному или трудовому договору", – сказала Кальвиньо.

Большинство занятых в металлургическом секторе провинции приходится на судостроение. Кадис, город с населением 116 000 человек, расположенный на побережье близ Гибралтарского пролива, является городом синих воротничков, в котором профсоюзы имеют глубокие корни.

Рабочие группы призвали к новым демонстрациям в четверг.

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Испания
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