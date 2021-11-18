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У Німеччині та Австрії - черги на вакцинацію на тлі рекордних показників та нових обмежень

Четвер, 18 листопада 2021, 09:17

У Німеччині та Австрії прискорилися темпи вакцинації на тлі рекордних щоденних показників інфікування і запровадження обмежень на невакцинованих.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство охорони здоров’я Німеччини повідомило, що у вівторок 436 000 людей отримали щеплення, у тому числі 300 000 - додаткову дозу, що є найбільшою кількістю приблизно за три місяці. До центрів вакцинації по всій країні утворюються черги.

"Це ознака того, що багато громадян усвідомили потребу", - заявив речник уряду Штеффен Зайберт. Але він додав, що рівень вакцинації все ще недостатньо високий.

В Австрії кількість вакцин, що вводяться щодня, за останній тиждень зросла приблизно до 73 000 з приблизно 20 000 у жовтні, як показують офіційні дані, хоча переважна більшість із них були додатковими, а не першими щепленнями.

Близько 65% населення Австрії повністю вакциноване і близько 68% населення Німеччини, значно поступаючись Нідерландам та таким країнам, як Італія та Іспанія, які набагато сильніше постраждали на ранніх хвилях пандемії.

Австрія запровадила обмеження для невакцинованих, які торкнулися близько 2 млн осіб. країна має один із найвищих показників зараження на континенті: захворюваність за 7 днів становить 925 на 100 000 людей, у порівнянні з 320 у Німеччині.

Нагадаємо, німецький Інститут Роберта Коха повідомив про понад 65 тисяч нових хворих на коронавірус за останню добу, що є новим максимумом за час епідемії та на понад 10 тисяч більше, перевищує рекорд попереднього дня.

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Німеччина Австрія Вакцини
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