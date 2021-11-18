У Німеччині другий день поспіль - новий максимум заражень: понад 65 тисяч за добу

Інститут Роберта Коха повідомив про понад 65 тисяч нових хворих коронавірусом за останню добу, що є новим максимумом за час епідемії та на понад 10 тисяч більше, перевищує рекорд попереднього дня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

За останні 24 години зараження підтвердили у 65 371 людини. Це вже втретє за останній тиждень Німеччина реєструє нові рекорди. Вперше показник у 50 тисяч заражень за добу Німеччина, населення якої складає близько 83 млн, зареєструвала рівно тиждень тому.

У попередні хвилі епідемії, восени 2020 та навесні 2021 року, найбільші показники були дещо більшими 30 тисяч.

Померли за останню добу 264 пацієнти з коронавірусом, дещо менше, ніж напередодні. Варто зазначити, що під час осінньо-зимової хвилі минулого року, коли вакцина ще не була доступною, добова кількість смертей при менших показниках зараження не раз перевищувала 1000.

Семиденний показник заражень на 100 тисяч населення досягнув 336,9. Ще тиждень тому він складав 249.1.

Семиденний показник госпіталізацій на 100 000 населення, що зараз є ключовим для рішень про обмеження, зріс до 5,15 (напередодні - 4,86). Попередній максимум, в кінці грудня 2020 року, становив 15,5.

Керівник Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що країну чекає "дуже погане Різдво", якщо негайно не вжити жорстких заходів. Він наголосив, що реальна кількість нових заражень скоріш за все більша, ніж підтверджені тестами випадки, і насправді щоденна кількість нових хворих може бути більшою 50 тисяч. Він зазначив, що останнім часом помирають приблизно 0,8% людей з тих, хто захворів, і це означає, що з кожних 50 000 нових хворих 400 помруть наступними тижнями.

Як повідомлялося раніше, очікувані коаліційні партнери СДПН, "Зелені" та "Вільні демократи" хочуть завершити дію надзвичайного стану в охороні здоров’я, і надалі регулювати ситуацію законом про протидію інфекційним захворюванням. У ньому, серед іншого, вперше можуть передбачити обмеження на користування громадським транспортом для невакцинованих.

На цей час у Німеччині повністю вакциновані від коронавірусу 67,6% населення країни загалом, та 70% - принаймні однією дозою. Чотири мільйони вже отримали підсилюючу третю дозу.