В Германии и Австрии - очереди на вакцинацию на фоне рекордных показателей и новых ограничений

В Германии и Австрии ускорились темпы вакцинации на фоне рекордных ежедневных показателей инфицирования и ограничений на невакцинированных.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Министерство здравоохранения Германии сообщило, что во вторник 436 000 человек получили прививку, в том числе 300 000 - дополнительную дозу, что является наибольшим количеством примерно за три месяца. В центры вакцинации по всей стране выстраиваются очереди.

"Это признак того, что многие граждане осознали потребность", - заявил спикер правительства Штеффен Зайберт. Но он добавил, что уровень вакцинации все еще недостаточно высок.

В Австрии количество вводимых ежедневно вакцин за последнюю неделю возросло примерно до 73 000 с примерно 20 000 в октябре, как показывают официальные данные, хотя подавляющее большинство из них были дополнительными, а не первыми прививками.

Около 65% населения Австрии полностью вакцинировано и около 68% населения Германии, значительно уступая Нидерландам и таким странам, как Италия и Испания, которые гораздо сильнее пострадали на ранних волнах пандемии.

Австрия ввела ограничения для невакцинированных, коснувшиеся около 2 млн человек. В стране один из самых высоких показателей заражения на континенте: заболеваемость за 7 дней составляет 925 на 100 000 человек по сравнению с 320 в Германии.

Напомним, немецкий Институт Роберта Коха сообщил о более чем 65 тысячах новых больных коронавирусом за последние сутки, что является новым максимумом за время эпидемии и более чем на 10 тысяч больше, превышает рекорд предыдущего дня.