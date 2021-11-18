ЄС продовжить дію COVID-сертифікатів, чинні закінчаться через 12 місяців після другої дози - ЗМІ

Європейська комісія має намір запропонувати рекомендацію або делегований акт щодо продовження використання COVID-сертифіката для поїздок до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv з посиланням на джерело, близьке до цього питання.

Джерело додало, що термін дії сертифіката закінчуватиметься через 12 місяців після введення останньої дози вакцини COVID-19. Це означає, що комусь знадобиться тест, або третя доза щеплення від COVID-19.

Незрозуміло, чи буде пропозиція Комісії мати форму делегованого акта чи рекомендації. Пропозицію внесуть на розгляд Ради ЄС у п'ятницю.

Джерело сказало, що держави-члени в принципі згодні із пропозицією Комісії, але визнає, що вони не хочуть "шуміти навколо цього", враховуючи велику кількість невакцинованих людей у ​​їхніх країнах.

Діюча постанова про COVID-перепустку мала діяти протягом одного року. Проте, за оцінками джерела, євродепутати не заперечуватимуть проти планів Комісії з огляду на погіршення ситуації з пандемією.

Румунія, Болгарія, Угорщина, Чехія та Греція вже почали пропонувати громадянам різного віку третю дозу. У середу до них приєдналася Бельгія, яка почне запроваджувати третю дозу для населення у перші місяці 2022 року.

Інші країни рекомендують її для людей похилого віку та людей з проблемами зі здоров'ям.

Тим часом співробітники Єврокомісії почнуть отримувати третю дозу наступного тижня, і очікується, що процес буде завершено наприкінці січня 2022 року.

Нагадаємо, у Німеччині та Австрії прискорилися темпи вакцинації на тлі рекордних щоденних показників інфікування і запровадження обмежень на невакцинованих.