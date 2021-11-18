ЕС продлит действие COVID-сертификатов, действующие закончатся через 12 месяцев после второй дозы - СМИ

Европейская комиссия намерена предложить рекомендацию или делегированный акт по продолжению использования COVID-сертификата для поездок в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euractiv со ссылкой на источник, близкий к этому вопросу.

Источник добавил, что срок действия сертификата истекает через 12 месяцев после введения последней дозы вакцины COVID-19. Это означает, что кому-нибудь понадобится тест или третья доза прививки от COVID-19.

Непонятно, будет ли предложение Комиссии иметь форму делегированного акта или рекомендации. Предложение будет внесено на рассмотрение Совета ЕС в пятницу.

Источник сказал, что государства-члены в принципе согласны с предложением Комиссии, но признают, что они не хотят "шуметь вокруг этого", учитывая большое количество невакцинированных людей в их странах.

Действующее постановление о COVID-пропуске должно было действовать в течение одного года. Однако, по оценкам источника, евродепутаты не будут возражать против планов Комиссии, учитывая ухудшение ситуации с пандемией.

Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия и Греция уже начали предлагать гражданам всех возрастов третью дозу. В среду к ним присоединилась Бельгия, которая станет вводить третью дозу для населения в первые месяцы 2022 года.

Другие страны рекомендуют ее для пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем.

Между тем сотрудники Еврокомиссии начнут получать третью дозу на следующей неделе, и ожидается, что процесс будет завершен в конце января 2022 года.

Напомним, в Германии и Австрии ускорились темпы вакцинации на фоне рекордных ежедневных показателей инфицирования и введения ограничений для невакцинированных.