Рейтинги Байдена у США стрімко йдуть вниз. Що відбувається?

Політично складний період для адміністрації Байдена триває. Падіння рейтингу президента, що почалося від середини літа, досі не завершилося.

Про зміну стратегії Білого дому у режим кризового реагування читайте в статті директора Центру міжнародних досліджень, доцента кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимира Дубовика Осіннє падіння Байдена: чому дедалі більше американців не підтримують президента.

Результати найсвіжішого опитування, яке спільно проводили газета "Вашингтон пост" та телевізійний канал ABC, є доволі промовистими. Рівень підтримки президента – на найнижчому (поки що) рівні у 41%. Інші показники довіри до нього непокоять не менше.

Критично важливі для Білого дому виклики виявилися у сферах економіки, протидії коронавірусу та партійно-політичної боротьби – причому як з опонентами, так і серед своїх – усередині його власної Демократичної партії.

Аналітики відзначають, що Білий дім недооцінив масштаб викликів перед країною і відповідної негативної реакції американців, і тому не підготувався належним чином, був заскочений цим зненацька.

Тривожні дзвіночки для демократів пролунали під час нещодавніх місцевих виборів. Найяскравішими епізодами стали вибори губернаторів штатів Вірджинія та Нью-Джерсі.

Вибори показали, що підтримка демократів похитнулася. Переможцем став республіканець Гленн Янгкін. Щодо Нью-Джерсі, то тут демократ Філ Мерфі був переобраний, але з неочікувано маленьким відривом.

Всередині країни зберігається шалена поляризація.

Головні законопроєкти адміністрації – з інфраструктури та з соціальних виплат – теж гальмували. Лише в цей понеділок, 15 листопада, Байден зміг нарешті підписати закон про інфраструктуру. Він передбачає витрати на суму $1,2 трлн. Але інший законопроєкт – на суму $1,85 трлн – ще не пройшов, з ним затримка у Палаті представників.

Однак Байден сподівався провести ці два законопроєкти через Конгрес набагато раніше. Дійсно, вже минуло більше року від дня виборів, майже 10 місяців від дня інаугурації. Це величезна затримка, яка чимало коштувала Байдену та демократам.

Зовнішня політика тут певною мірою відходить на задній план.

Серйозні та зрозумілі більшості досягнення тут могли б допомогти Байдену, але їх нема. Натомість є хаотичний вихід Америки з Афганістану, як найяскравіший епізод зовнішньої політики адміністрації.

Детальніше про ситуацію, у якій опинився президент Сполучених Штатів - в тексті Володимира Дубовика Осіннє падіння Байдена: чому дедалі більше американців не підтримують президента.