Рейтинги Байдена в США стремительно идут вниз. Что происходит?

Политически сложный период для администрации Байдена продолжается. Начавшееся с середины лета падение рейтинга президента до сих пор не завершилось.

Об изменении стратегии Белого дома в режим кризисного реагирования читайте в статье директора Центра международных исследований, доцента кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимира Дубовика Осеннее падение Байдена: почему все больше американцев не поддерживают президента.

Результаты свежего опроса, который совместно проводили газета "Вашингтон пост" и телевизионный канал ABC, довольно красноречивы. Уровень поддержки президента – на самом низком (пока) уровне в 41%. Остальные показатели доверия к нему беспокоят не меньше.

Критически важными для Белого дома оказались вызовы в сферах экономики, противодействии коронавирусу и партийно-политической борьбы – причем как с оппонентами, так и внутри его собственной Демократической партии.

Аналитики отмечают, что Белый дом недооценил масштаб вызовов перед страной и ответной негативной реакции американцев, и поэтому не подготовился должным образом, был застигнут этим врасплох.

Тревожные звоночки для демократов прозвучали во время недавних местных выборов. Самыми яркими эпизодами стали выборы губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси.

Выборы показали, что поддержка демократов пошатнулась. Победителем стал республиканец Гленн Янгкин. Что касается Нью-Джерси, то демократ Фил Мерфи был переизбран, но с неожиданно маленьким отрывом.

Внутри страны сохраняется резкая поляризация.

Главные законопроекты администрации – по инфраструктуре и социальным выплатам – тоже затормозили. Только в этот понедельник, 15 ноября, Байден смог наконец-то подписать закон об инфраструктуре. Он предусматривает расходы в сумме $1,2 трлн. Но другой законопроект – на сумму $1,85 трлн – еще не прошел, с ним есть задержка в Палате представителей.

Однако Байден надеялся провести эти два законопроекта через Конгресс гораздо раньше. Действительно, уже прошло больше года со дня выборов, почти 10 месяцев со дня инаугурации. Это огромная задержка, немало стоившая Байдену и демократам.

Внешняя политика здесь в какой-то степени отходит на задний план.

Серьезные и понятные большинству достижения здесь могли бы помочь Байдену, но их нет. Но есть хаотический выход Америки из Афганистана, как самый яркий эпизод внешней политики администрации.

Детальнее о ситуации, в которой оказался президент Соединенных Штатов - в тексте Владимира Дубовика Осеннее падение Байдена: почему все больше американцев не поддерживают президента.