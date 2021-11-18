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У Греції приватних лікарів зобов'язали долучитися до боротьби з COVID-19

Четвер, 18 листопада 2021, 14:15

Міністерство охорони здоров’я Греції наказало лікарям приватного сектору в п’яти регіонах на півночі країни допомогти системі охорони здоров’я у боротьбі зі сплеском інфекцій COVID-19.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Рішення стосується медиків, які працюють у регіонах Північної Греції, де лікарні знаходяться на межі своїх можливостей: Західній, Центральній і Східній Македонії та Фракії, а також Фессалії в центральній Греції.

Влада заявила, що допомога пульмонологів, патологоанатомів та лікарів загальної практики знадобиться протягом одного місяця.

До 16 листопада міністерство забезпечувало добровільну участь лише близько 40 приватних лікарів через медичні асоціації, принаймні половина з яких була зареєстрована за попередні 24 години, що призвело до активації обов’язкової процедури, оскільки ця кількість вважалася незадовільною з огляду на потреби лікарень.

За підрахунками міністерства, на даний момент для підтримки Національної системи охорони здоров’я необхідно понад 100 лікарів певних спеціальностей.

Греція в середу повідомила про 6682 нових випадки інфікування коронавірусом та 87 смертей. Раніше в листопаді уряд ввів обмеження для невакцинованих громадян, намагаючись стримати зростання кількості інфекцій. 

Очікується, що прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс звернеться до нації пізніше в четвер із закликом до вакцинації.

Близько 61,8% населення повністю вакциновані, тоді як влада сподівалася на 70% до осені.

Нагадаємо, Греція зберегла умови в'їзду для українців, які діяли для наших громадян дотепер, попри виключення України із "зеленого списку" ЄС.

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