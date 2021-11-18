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Укр / Рус

В Греции частных врачей обязали присоединиться к борьбе с COVID-19

Четверг, 18 ноября 2021, 14:15

Министерство здравоохранения Греции приказало врачам частного сектора в пяти регионах на севере страны помочь системе здравоохранения в борьбе со всплеском инфекций COVID-19.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

Решение касается медиков, работающих в регионах Северной Греции, где больницы находятся на грани своих возможностей: Западная, Центральная и Восточная Македония и Фракия, а также Фессалия в центральной Греции.

Власти заявили, что помощь пульмонологов, патологоанатомов и врачей общей практики понадобится в течение одного месяца.

До 16 ноября министерство обеспечивало добровольное участие только около 40 частных врачей через медицинские ассоциации, по крайней мере половина из которых была зарегистрирована за предыдущие 24 часа, что привело к активации обязательной процедуры, поскольку это количество считалось неудовлетворительным с учетом потребностей больниц.

По подсчетам министерства, сейчас для поддержки Национальной системы здравоохранения необходимо более 100 врачей определенных специальностей.

Греция в среду сообщила о 6682 новых случаях инфицирования коронавирусом и 87 смертях. Ранее в ноябре правительство ввело ограничения для невакцинированных граждан, пытаясь сдержать рост количества инфекций.

Ожидается, что премьер-министр Кириакос Мицотакис обратится к нации позже в четверг с призывом к вакцинации.

Около 61,8% населения полностью вакцинированы, тогда как власти надеялись на 70% к осени.

Напомним, Греция сохранила условия въезда для украинцев, действовавших для наших граждан до сих пор, несмотря на исключение Украины из "зеленого списка" ЕС.

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