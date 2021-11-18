В Австрии впервые более 15 тысяч больных в сутки, два региона объявили жесткий локдаун

В Австрии за последние сутки было зарегистрировано 15 145 новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

В настоящее время в Австрии насчитывается 131 961 подтвержденных активных случаев. За последние 24 часа зафиксировано 55 смертей от вируса.

Заболеваемость за 7 дней сегодня выросла до 988,7 на 100 тысяч человек. В больницах по всей Австрии находятся 2787 инфицированных, из них 498 – в отделениях интенсивной терапии.

Худшая ситуация с распространением вируса в двух федеральных землях – Верхняя Австрия и Зальцбург. В четверг они объявили о жестком карантине со следующей недели.

"Эта мера является необходимым решением, которое, надеюсь, поможет значительно снизить ежедневные показатели роста. Меры со следующей недели, безусловно, будут очень резкими. Но они нам нужны, чтобы мы могли сохранить свое здоровье и вскоре снова перейти к свободной жизни", – сказал губернатор Верхней Австрии.

Детали ограничений пока неизвестны, они должны быть озвучены в четверг вечером.

Приблизительно 65% населения Австрии полностью вакцинировано против вируса, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.

Запретив невакцинированным 10 дней назад посещение ресторанов, гостиниц, театров и горнолыжных подъемников, правительство также объявило карантин для непривитых, согласно которому примерно два миллиона людей, не полностью вакцинированных, могут покидать свои дома только по ограниченному количеству причин.

Среди них работа, покупка вещей первой необходимости и физические упражнения без ограничений во времени или расстоянии.