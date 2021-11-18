Естонія готова допомогти Латвії та Польщі в охороні кордонів

Крім 17 поліцейських чиновників, які вже працюють у Литві, Естонія пообіцяла допомогу Польщі та Латвії в охороні їхніх кордонів.

Про це заявили естонські міністр оборони Калле Лаанет і міністр внутрішніх справ Крістіан Яані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Якщо спочатку Польща заявила, що їй нічого не потрібно, окрім політичної підтримки, то у понеділок вона таки звернулася до нас за практичною допомогою", - сказав Лаанет.

Рішення про те, в чому конкретно полягатиме допомога, буде ухвалено в п'ятницю вранці, додав Лаанет. Міністр не уточнив скільки людей, яку техніку і коли саме направлять до Польщі. "Ми відправимо до Польщі людей, техніку та все необхідне для захисту зовнішнього кордону Європейського союзу", - заявив він.

За словами міністра оборони, Естонія може направити до Польщі також резервістів, але на добровільній основі і оплачуючи їхню працю в Польщі.

Міністр внутрішніх справ Крістіан Яані сказав, що, крім співробітників Департаменту поліції та прикордонної охорони, що діють у Литві з 7 липня, допомогу в Естонії попросила і Латвія.

"Латиші попросили нас про те, щоб ми були готові відправити до Латвії бригаду із 30 поліцейських протягом 48 годин. Ми відповіли ствердно", - сказав Яані.

"З урахуванням того, що на території Литви довгий час перебувають уже 17 людей з Естонії, і якщо до них додасться ще 30, це буде суттєвою підмогою з боку нашої держави", - наголосив міністр внутрішніх справ.

Як повідомлялося, у рамках додаткових навчальних зібрань в Естонії "Okas-2021", що проходитимуть 17-25 листопада, естонські резервісти спорудять тимчасовий бар’єр на кордоні з Росією довжиною близько 40 км.