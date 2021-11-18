Эстония готова помочь Латвии и Польше в охране границ

Кроме 17 полицейских чиновников, уже работающих в Литве, Эстония пообещала помощь Польше и Латвии в охране их границ.



Об этом заявили эстонские министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристиан Яани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Если сначала Польша заявила, что ей ничего не нужно, кроме политической поддержки, то в понедельник она обратилась к нам за практической помощью", - сказал Лаанет.

Решение о том, в чем конкретно будет состоять помощь, будет принято в пятницу утром, добавил Лаанет. Министр не уточнил, сколько людей, какую технику и когда направят в Польшу. "Мы отправим в Польшу людей, технику и все необходимое для защиты внешней границы Евросоюза", – заявил он.

По словам министра обороны, Эстония может направить в Польшу также резервистов, но на добровольной основе и оплачивая их труд в Польше.

Министр внутренних дел Кристиан Яани сказал, что кроме сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны, действующих в Литве с 7 июля, помощь в Эстонии попросила и Латвия.

"Латыши попросили нас о том, чтобы мы были готовы отправить в Латвию бригаду из 30 полицейских в течение 48 часов. Мы ответили утвердительно", - сказал Яани.

"С учетом того, что на территории Литвы долгое время находятся уже 17 человек из Эстонии, и если к ним прибавится еще 30, это будет существенным подспорьем со стороны нашего государства", - подчеркнул министр внутренних дел.

Как сообщалось, в рамках дополнительных обучающих собраний в Эстонии "Okas-2021", которые будут проходить 17-25 ноября, эстонские резервисты возведут временный барьер на границе с Россией протяженностью около 40 км.