Лукашенко запропонував Меркель створити гуманітарний коридор для мігрантів з кордону

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко запропонував канцлерці Німеччини Ангелі Меркель створити гуманітарний коридор для 2 тисяч мігрантів, які перебувають на кордоні з Польщею.

Про це розповіла речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт білоруському державному агентству БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Ейсмонт сказала, що на сьогодні на території Білорусі перебуває близько 7 тисяч мігрантів, з них на кордоні "у так званому стихійному таборі" - близько 2 тисяч осіб.

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За її словами, під час першої розмови з Меркель Лукашенко запропонував ЄС створити гуманітарний коридор для 2 тисяч мігрантів, які перебувають у таборі на кордоні. Білорусь, зі свого боку, обіцяла взяти на себе зобов'язання "сприяти" іншим 5 тисячам повернутися на батьківщину "за їх бажанням".

"Ми беремо на себе зобов'язання сприяти, наскільки це можливо і за їхнього бажання, решті 5 тисячам повернутися на батьківщину. І Ангела Меркель, згідно з домовленостями, вестиме переговори з ЄС, у тому числі щодо організації гуманітарного коридору до Німеччини", - сказала Ейсмонт.

Вона заявила, що Білорусь переконує, але не може змусити мігрантів покинути країну, і що перший літак з 374 людьми, переважно громадянами Іраку, вилетів у четвер.

За її словами, інші мігранти "наполягають на створенні гуманітарного коридору до Західної Європи, переважно до Німеччини".

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"Тобто на цей момент вони категорично відмовляються, але ми будемо над цим працювати", - сказала вона.

Меркель за останні дні двічі телефоном розмовляла з Лукашенком про ситуацію на кордонах Білорусі та ЄС.

Після переговорів Меркель і Лукашенка стало відомо, що Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

У Єврокомісії заявили, що анонсовані технічні перемовини не означають перемовин з режимом Лукашенка.

Телефонний дзвінок у Меркель став першим контактом з Лукашенком, ініційованим західним політиком високого рівня після фальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року. Лідери Європейського Союзу не визнають Лукашенка легально обраним президентом.

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