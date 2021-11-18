G7: створена Лукашенком міграційна криза не змусить забути про ситуацію в Білорусі 

Країни G7 та головний дипломат ЄС у спільній заяві засудили створення Лукашенком штучної міграційної кризи на східному кордоні ЄC та висловили солідарність з Польщею, Литвою та Латвією. Вони наголосили також, що такі дії режиму не змусять їх забути про ситуацію в самій Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднили країни-підписанти.

"Ми, міністри закордонних справ Британії, Канади, Італії, Німеччини, США, Франції та Японії, разом з Високим представником ЄС, засуджуємо створення білоруським режимом маршруту нелегальної міграції через свої кордони. Ці безсердечні дії ставлять під загрозу людські життя. Ми спільно висловлюємо солідарність з Польщею, Литвою та Латвією, які стали ціллю цього провокаційного використання нелегальних мігрантів як гібридної тактики", - йдеться у тексті.

G7 закликають режим Лукашенка негайно припинити свою кампанію, щоб запобігти новим смертям.

Вони закликають негайно надати доступ на місце міжнародним організаціям, щоб забезпечити гуманітарну допомогу для мігрантів.

"Дії білоруського режиму - це спроба відволікти увагу від триваючого ігнорування міжнародного права, фундаментальних свобод і прав громадян, у тому числі власного народу", - наголошує Група семи.

"Ми схвалюємо дії ЄС, який тісно співпрацює з країнами походження мігрантів і їхнього транзиту, щоб покласти край діям режиму Лукашенка. Ми продовжимо співпрацювати, щоб причетні були притягнені до відповідальності, та підтримувати громадянське суспільство і відстоювати права людини в Білорусі", - підсумовують вони.

Наскільки відомо, на ранок 18 листопада біля КПП "Брузги-Кузниця" продовжує залишатись частина мігрантів з великої групи, що підійшла туди у понеділок. Інших розселили в опалюваних приміщеннях.

При цьому, у Польщі заявили про спробу штурму кордону великою групою мігрантів в іншому місці, близько сотні людей вдалося прорватися.

Як повідомлялося, напередодні Єврокомісія оголосила про надання 700 тисяч євро початкового гуманітарного фінансування для допомоги мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.

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