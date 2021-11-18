У Греції під час навчань розбився винищувач
Четвер, 18 листопада 2021, 16:47
У четвер біля Андравіди на Пелопоннесі розбився винищувач Block 52+ F-16 ВПС Греції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
За попередніми повідомленнями з місця події, пілот в безпеці, оскільки він успішно катапультувався.
Аварія сталася під час навчань.
Літак прямував до Араксоса, але з невказаних причин пілот був змушений посадити F-16 в Андравіді.
Під час приземлення винищувач виїхав за межі злітно-посадкової смуги та був пошкоджений.
Як повідомлялося, 17 листопада британський винищувач F-35 впав у море під час планової операції в Середземному морі. Пілот катапультувався.
Це вперше Британія втратила один із літаків-невидимок п’ятого покоління вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів.
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