В Греции во время учений разбился истребитель

В четверг возле Андравиды на Пелопоннесе разбился истребитель Block 52+ F-16 ВВС Греции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По предварительным сообщениям с места происшествия пилот в безопасности, поскольку он успешно катапультировался.

Авария произошла во время учений.

Самолет направлялся в Араксос, но по неуказанным причинам пилот был вынужден посадить F-16 в Андравиде.

Во время приземления истребитель выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и был поврежден.

Как сообщалось, 17 ноября британский истребитель F-35 упал в море в ходе плановой операции в Средиземном море. Пилот катапультировался.

Это впервые Великобритания потеряла один из самолетов-невидимок пятого поколения стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов.