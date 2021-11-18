В Греции во время учений разбился истребитель
Четверг, 18 ноября 2021, 16:47
В четверг возле Андравиды на Пелопоннесе разбился истребитель Block 52+ F-16 ВВС Греции.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
По предварительным сообщениям с места происшествия пилот в безопасности, поскольку он успешно катапультировался.
Авария произошла во время учений.
Самолет направлялся в Араксос, но по неуказанным причинам пилот был вынужден посадить F-16 в Андравиде.
Во время приземления истребитель выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и был поврежден.
Как сообщалось, 17 ноября британский истребитель F-35 упал в море в ходе плановой операции в Средиземном море. Пилот катапультировался.
Это впервые Великобритания потеряла один из самолетов-невидимок пятого поколения стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов.
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