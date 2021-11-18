Найбільш постраждала від COVID-19 німецька земля планує частковий локдаун

Регіон Німеччини, який найбільше постраждав від четвертої хвилі коронавірусу в країні, розглядає можливість часткового локдауну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Reuters.

Саксонія, яка має найнижчий у Німеччині рівень вакцинації та найвищий рівень зараження, розглядає такі заходи, як закриття театрів, скасування концертів та футбольних матчів для публіки та закриття барів і дискотек.

Східний регіон, де кількість нових випадків зараження за останній місяць зросла в 14 разів і де проживає багато антивакцинаторів, є оплотом ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Опитування Forsa, опубліковане раніше цього місяця, показало, що половина невакцинованих респондентів у Німеччині проголосували за правопопулістську AfD на нещодавніх федеральних виборах.

Лідер Саксонії Міхаель Кречмер не став вживати слово "локдаун", однак заявив про готовність до заходів, які мають змінити хід епідемії. За його словами, деталі будуть з’ясовані цього тижня.

Кречмер сказав, що не вважає, що достатньо орієнтуватися лише на нещеплених.

Федеральні та регіональні лідери Німеччини обговорюють у четвер загальнонаціональні заходи щодо подолання пандемії на тлі рекордних показників захворюваності.

Партії, які нині ведуть коаліційні переговори, провели через Бундестаг законопроєкт про заходи для боротьби з пандемією. У п’ятницю закон передається до Бундесрату (верхня палата).

Закон посилить деякі заходи, які діють наразі, змусивши людей демонструвати докази вакцинації чи одужання або негативний тест на COVID-19 у громадському транспорті та на роботі, а також носити маски.

Він також надасть землям набір інструментів для інших заходів залежно від тяжкості спалаху.