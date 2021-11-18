Наиболее пострадавшая от COVID-19 немецкая земля планирует частичный локдаун

Регион Германии, наиболее пострадавший от четвертой волны коронавируса в стране, рассматривает возможность частичного локдауна.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Reuters.

Саксония, которая имеет самый низкий уровень вакцинации в Германии и самый высокий уровень заражения, рассматривает такие мероприятия, как закрытие театров, отмена концертов и футбольных матчей для публики и закрытие баров и дискотек.

Восточный регион, где количество новых случаев заражения за последний месяц возросло в 14 раз и где проживают многие антивакцинаторы, является оплотом ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Опрос Forsa, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что половина невакцинированных респондентов в Германии проголосовали за правопопулистскую AfD на недавних федеральных выборах.

Лидер Саксонии Михаэль Кречмер не стал употреблять слово "локдаун", однако заявил о готовности к мерам, которые должны изменить ход эпидемии. По его словам, детали будут определены на этой неделе.

Кречмер сказал, что не считает, что достаточно ориентироваться только на непривитых.

Федеральные и региональные лидеры Германии обсуждают в четверг общенациональные меры по преодолению пандемии на фоне рекордных показателей заболеваемости.

Партии, ведущие коалиционные переговоры, провели через Бундестаг законопроект о мерах по борьбе с пандемией. В пятницу закон передается в Бундесрат (верхняя палата).

Закон усилит некоторые меры, действующие сейчас, заставив людей демонстрировать доказательства вакцинации или выздоровления или отрицательный тест на COVID-19 в общественном транспорте и на работе, а также носить маски.

Он также предоставит землям набор инструментов для других мер в зависимости от тяжести вспышки.