Берлін заперечив домовленості з Лукашенком про прийом мігрантів 

Німеччина не прийматиме біженців, які застрягли на білорусько-польському кордоні.

Про це заявив у четвер міністр внутрішніх справ країни Горст Зеєгофер після переговорів зі своїм польським колегою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Якби ми прийняли біженців, якби ми поступилися тиском і сказали, що "ми приймаємо біженців до європейських країн", то це означало б реалізацію самої основи цієї віроломної стратегії", - сказав Зеєгофер на пресконференції у Варшаві.

"Йдеться про нерегулярну та віроломну міграцію, яку Білорусь організовує за певної підтримки Росії. Поляки не лише переслідують свої власні інтереси. Вони також діють на користь всього Європейського Союзу", - додав він.

Зеєгофер назвав "дезінформацією" повідомлення білоруського інформаційного агентства БЕЛТА про те, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко представив канцлерци Ангелі Меркель план виходу з кризи, який включає прийом до ЄС 2 тисяч мігрантів.

Після двох раундів переговорів Лукашенка та Меркель у четвер білоруська влада очистила основні табори, де мігранти збиралися на кордоні з Польщею, перемістивши людей до сусіднього транспортно-логістичного центру.

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